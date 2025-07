Sociedades eléctricas y de energías renovables también acudieron al despacho que fundó Montoro

Montoro se da de baja del PP tras ser imputado por beneficiar a empresas gasísticas: la trama y reacciones políticas

La imputación del exministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha sacado a la luz la intensa actividad como lobby de 'Equipo Económico', el despacho de asesores que fundó antes de volver a la política con Mariano Rajoy. No se trata solo de las empresas gasísticas -que centran la investigación judicial- sino que hay otras muchas compañías eléctricas y renovables las que contactaron con el bufete para conseguir cambios legales, según informa Susana Camacho.

Cristóbal Montoro, desde su cargo como ministro de Hacienda, tuvo una trama en la que tuvo un presunto trato de favor hacia las empresas gasísticas. Sociedades a las que representaba su despacho de abogados del que salieron altos cargos del Gobierno de Rajoy. En la foto de la cúpula de Montoro, hay cinco imputados por las actividades de 'Equipo Económico'.

'Equipo Económico', una empresa que asesoraba y actuaba de lobista

Para el exministro Montoro era su segunda etapa en el Gobierno. Entre una y otra, había fundado 'Equipo Económico'. Y de allí se había llevado a algunos colaboradores al ministerio como Pilar Platero. El trabajo de esta empresa era asesorar en materia fiscal, financiera o a modo de lobista, es decir, influyendo en la toma de decisiones políticas a favor de sus compañías.

La actividad no es ilegal claro que, en el caso de 'Equipo Económico', hay sospechas de que sí porque las conexiones entre el Gobierno y el despacho son demasiado estrechas. Lo que se investiga es si la empresa y el gabinete de Montoro iban de la mano, si el despacho era un peaje para llegar al ministerio y si conseguía beneficios para las empresas a golpe de comisiones ocultas en la actividad de asesoría.

Empresas eléctricas y de energías renovables acudieron a esta empresa

Junto a los altos cargos, el juez señaló a seis empresas gasísticas. Pero hay más causas y más empresas que contrataron a 'Equipo Económico'. Sociedades eléctricas y de energías renovables acudieron al despacho que fundó Montoro como Red Eléctrica, Gamesa o Telvent, entre muchas otras, que contrataron y pagaron sus servicios al bufete. Pero también Abengoa, que celebró que Montoro evitara una reducción de las subvenciones a las energéticas.

Según publica ‘El Mundo’, el ministro que había intentado hacerlo, José Manuel Soria, se enfadó y avisó a Rajoy de las actividades de Cristóbal Montoro. Las filtraciones de datos fiscales fueron frecuentes en los años de Montoro en Hacienda. Los investigadores han detectado que Montoro recibía información reservada y sensible de inspecciones fiscales y causas judiciales abiertas a famosos, deportistas, adversarios y de compañeros de partido como Esperanza Aguirre o Rodrigo Rato.

Desde Esperanza Aguirre hasta Rafa Nadal: las inspecciones fiscales que recibía Montoro

Beneficiar a los afines y castigar fiscalmente a los que le criticaban o a los que no complacían sus deseos. Era el modus operandi de Montoro. Entre las víctimas hay personajes muy conocidos. Según la investigación, Montoro recibió esa información reservada y sensible de la Agencia Tributaria de forma regular. "No vaya a ser que haya otros donde les falta elementos de esa declaración... no vaya a ser", dijo. Así amenazaba Montoro a un diputado del PSOE con hacerle una paralela. Y no fue un hecho aislado.

Aguirre, enemiga política de Rajoy, lo explica: “Mi declaración de la renta se filtró. Yo lo denuncié ante la Fiscalía. Llamé a Montoro que no se puso, llamé a Rajoy que sí se puso y hasta hoy lo que sí es cierto es que él es el responsable de la Agencia Tributaria y la Agencia Tributaria filtró mi declaración y también la de Aznar”. Aznar señaló a Hacienda y vinculó la filtración de sus datos fiscales a sus críticas al Gobierno de Rajoy.

Rodrigo Rato siempre sospechó que detrás de su detención televisada estaba Montoro. En el juicio en el que fue condenado por corrupción lo acusó de haber maniobrado contra él: “Ya sabemos por qué estoy aquí”. Tal y como dice ‘La Vanguardia’, el director de la Agencia Tributaria pasaba información a Montoro de inspecciones fiscales a la baronesa Thyssen o al tenista Rafa Nadal. Así, trasladaron informes sobre causas judiciales como la Gürtel, Pujol o Bárcenas. Ahora, el juez debe determinar qué uso se hizo con esos datos confidenciales y secretos.