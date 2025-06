Con esta ley se acabó una discriminación histórica para muchas personas como Emilio y Carlos

La ley sobre el matrimonio igualitario fue un momento complicado para la sociedad. Según informa Sergio García García, fue como un jarro de agua fría. Hubo una oleada reaccionara y no solo entre los sectores conservadores, sino también en el resto. Hubo manifestaciones, protestas masivas y partidos políticos que intentaron tumbar la ley para que no saliera adelante.

España fue uno de los países pioneros en reconocer el derecho al matrimonio igualitario. Y no fuimos los primeros por muy poco. Fuimos el tercero en el mundo en aprobar la ley que permitía a las personas homosexuales casarse. Y el primero en aprobar a la vez la adopción, es decir, permitía a las personas homosexuales adoptar y casarse.

Más de 70.000 parejas homosexuales se han casado desde entonces

Con esta ley se acabó una discriminación histórica para muchas personas como Emilio y Carlos. Ellos fueron la primera pareja homosexual en nuestro país que contrajo matrimonio. Desde entonces, hay más de 70.000 parejas homosexuales que lo han hecho en nuestro país. Ahora, ocho de cada 10 españoles considera que aprobar en aquel momento esa ley fue un avance rotundo.

Pero queda mucho por hacer. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que los derechos no son irreversibles y esto se traduce en que es muy fácil perdernos y que no debemos confiarnos. Porque ya no es una cuestión de países lejanos sino que ya es una realidad que se vive en Polonia, en Hungría e Italia. Cada vez con legislaciones y medidas más agresivas.

Hoy es un día feliz para celebrar y conmemorar este avance del colectivo, pero también es un día para recordar que ese cambio de mirada requiere vigilancia constante para no perder derechos.