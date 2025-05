Tras terminar la carrera, la mayoría de los criminólogos se encuentran ante un panorama hostil sin apenas salidas profesionales. Desamparados por la Administración, muchos deciden estudiar otra titulación para poder tener un futuro: “Sabía que no iba a ser fácil, pero no me imaginaba que iba a ser tan difícil”, comenta Elena, criminólga que ha optado por estudiar Psicología para colocarse en el mercado.