BarcelonaLa presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha llevado la atención de los todos los focos en la Conferencia de Presidentes en Barcelona. Primero por su choque con la ministra de Sanidad antes de entrar en la reunión y segundo por cumplir su amenaza de levantarse cuando no se hablara en castellano, según informa Lorelei Esteban. En medio de la guerra de las cloacas, Ayuso consigue no pasar desapercibida tras haber pedido a los españoles, hace unos días, que se rebelen contra las injusticias.

El desplante de Ayuso al presidente catalán y vasco, que han usado en sus intervenciones sus lenguas oficiales, ya han tenido las primeras reacciones. Según fuentes de Moncloa, ha sido una falta de respeto y de educación que la presidenta madrileña se levantase para abandonar esa sala. En cuanto han comenzado a hablar en las lenguas cooficiales, ha estado unos 20 minutos fuera y después se ha incorporado.

Los gélidos saludos de Ayuso antes de la conferencia

El poder institucional reunido en Barcelona es un termómetro de cómo está la política. Ayuso llegaba dispuesta a reventar la conferencia. Desde el primer momento se ha mostrado con frialdad absoluta en el saludo con el anfitrión, Salvador Illa. Nada que ver con otros barones del PP, como el andaluz Juanma Moreno.

En el saludo con los ministros, Ayuso estaba junto a otras presidentas del Partido Popular, pero estaba incómoda. Los ministros besaban a María Guardiola y a Marga Prohens, pero Ayuso no daba ni opción: extendía la mano y ni los miraba. No ha habido tregua. El gélido saludo entre ella y Sánchez también se ha podido ver entre el presidente del Ejecutivo y su barón más díscolo, Emiliano García-Page, quien esta semana pedía elecciones al más puro estilo PP.

Ayuso abandona la conferencia y cumple su amenaza

Las cámaras han captado cómo Page hablaba de forma más distendida con los barones populares que los suyos. En los discursos institucionales, Illa –al igual que Sánchez- ha defendido el catalán con una pulla para Ayuso. Es la primera vez que se podían utilizar las lenguas cooficiales en la sala y Ayuso ha cumplido su amenaza.

El primero en hablar ha sido el lehendakari Imanol Pradales Gil. En ese momento, Ayuso se ha levantado y se ha ido. Tampoco ha escucha la intervención de Illa en catalán. El resto de los presidentes del PP ha seguido sentados en sus sitios y algunos han usado el pinganillo. Ella se ha quedado sola en su boicot.

"¿Seguro que quieres saludar a una asesina?”, le dice Ayuso

Pero antes de esto, la presidenta madrileña ya había protagonizado otro momento desagradable. Sucedió cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, se acercó a saludarla. Ha sido una bronca que los micrófonos no han alcanzado a recoger. "¿Seguro que quieres saludar a una asesina?”, es lo que Ayuso le ha dicho a una perpleja ministra de Sanidad, que había intentado darle dos besos y que se ha encontrado con una cobra de la presidenta de Madrid.

La conversación tensa ha sido zanjada por el personal del protocolo mientras los dos equipos daban su versión a los medios. A Ayuso le había molestado las alusiones de Más Madrid por las muertes en residencias durante la pandemia. La propia García ha respondido en 'X' que ella nunca la ha llamado asesina: “Su reacción ha sido desproporcionada y reveladora. Jamás la he llamado “asesina”. Solo demuestra estar nerviosa por las imputaciones y cada vez más cercada por la investigación de los 7.291 mayores abandonados en las residencias de Madrid”.

El PP quiere derogar la actual Ley de Vivienda y el famoso decreto antidesahucios

Los populares respondían que, en cualquier caso, Ayuso no ha besado a nadie más y han mandado un vídeo para demostrarlo. Antes de lo ocurrido hoy, el encontronazo del domingo lo empezó Ayuso diciendo que "a la ministra le gusta fumar porros y a ella la fruta". García le respondía que no había problema si se la paga ella y no el grupo Quirón, cuyos negocios con la pareja de Ayuso están bajo la lupa de la Justicia. Al margen de los episodios incómodos de Díaz Ayuso, la conferencia ha estado envuelta en una atmosfera de tensión por los asuntos a tratar.

Al final se han sumado todos los temas que el PP proponía y los presidentes tendrán muy poco tiempo para hablar de cada uno de ellos. En total son 16 y, entre ellos, se encuentra la vivienda. En este apartado el PP quiere derogar la actual Ley de Vivienda y el famoso decreto antidesahucios. También se mirará la financiación autonómica, energía y trenes e inmigración, con el reparto de menores de fondo. Son 16 temas y 19 presidentes teniendo en cuenta a las dos ciudades autónomas y cada uno tiene 10 minutos para hablar. Esto significa que tendrán 37 segundos y medio por tema.