Sánchez ha anunciado un plan de ayudas después de reunirse con los sectores más afectados: el campo, el motor y la siderurgia. En total, serán 14.100 millones de euros en ayudas, de los cuales, 7.400 millones son de nueva financiación. El resto, 6.700 millones proviene de fondos ya existentes, un plan que desde ya intenta atajar los efectos de esa subida de los aranceles . "La mano de Europa está tendida y lo va a estar siempre pero eso no significa que vayamos a quedarnos de brazos cruzados", recalca el presidente del Gobierno.

Donald Trump apretó el botón nuclear y Sánchez se prepara para amortiguar el golpe. En Moncloa, ante los sectores afectados, el presidente del Gobierno promete movilizar 14.100 millones de euros. El jefe del Ejecutivo responsabiliza al magnate de desatar una guerra comercial que va contra todos: "Volver al proteccionismo del siglo XIX no constituye una manera inteligente de encarar los desafíos del siglo XXI en un mundo totalmente interconectado".

Sánchez le pide a Trump que se lo piense y a la oposición que colabore. "Porque este ataque arancelario de la administración estadounidense no distingue entre amigos y enemigos, no discrimina por ideología o balanza comercial. Va contra todos y contra todo", señala el dirigente español. Es el mensaje de la campaña institucional que lanza el Gobierno para mitigar el impacto. "Es esencial que en este tema no haya divisiones impostadas ni tampoco cálculo político. Si queremos superar este desafío tenemos que ir todos a una en España y en Europa defendiendo lo que es nuestro", añade.