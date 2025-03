El restaurante más antiguo del mundo se encuentra en esta famosa ciudad española

Según los actuales propietarios, la familia González, este horno no solo mantiene una temperatura constante ideal para asar carnes, sino que también aporta un sabor único , inimitable a través de técnicas más modernas.

Botín no solo ha servido comida a lo largo de su historia, sino que también ha sido un escenario cultural importante . Francisco de Goya, uno de los grandes genios de la pintura española, trabajó allí como friegaplatos antes de alcanzar la fama como artista. Este detalle convierte al restaurante en un lugar de interés para quienes buscan rastrear los pasos de figuras históricas.

Además, el escritor estadounidense Ernest Hemingway, famoso por su pasión por España, frecuentaba Botín y lo mencionó en su novela The Sun Also Rises (Fiesta). En la obra, el protagonista disfruta de una cena en el restaurante, inmortalizando su importancia en la vida cultural de la ciudad. Pero no solo esto, sino que hay muchos autores que han mencionado este establecimiento en sus obras literarias. Hablamos de nombres tan importantes como Galdós, Ramon Gómez de la Serna, Graham Greene, Arturo Barea, Frederick Forsyth, el Conde de Sert o Carlos Arniches.