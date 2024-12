La bandera LGTBI podrá colgarse en los edificios públicos

El Tribuna l Supremo avala que se coloque la bandera LGTBI en los edificios públicos con motivo de la celebración del Día del Orgullo los 28 de junio. Según informan Isabel Sanz y Hugo Domínguez, los magistrados consideran que no es “un signo o símbolo de significación partidista y tampoco propugna enfrentamiento alguno”. Además, el Supremo afirma que deben prevalecer normas como las que promueven la igualdad de las personas del colectivo LGTBI.

Los magistrados han concluido que no hay impedimento para que se exhiba la bandera arcoíris en un edificio público al entender que no infringe la Ley 39/1981, de 2 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, ni vulnera los principios de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas.

El alto tribunal explica que la Ley 39/1981 no es aplicable a estos casos, pues no contempla el supuesto de exhibición de una bandera LGBTI. Y defiende que no hay contradicción entre lo que ahora se decide y lo resuelto anteriormente sobre el izado de una bandera autonómica distinta de la estatutaria y, en general, contra la exhibición en edificios públicos de símbolos o mensajes de carácter partidista.