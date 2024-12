Para entender este debate, es necesario comprender qué significan las nomenclaturas. La 'Q' es de la teoría queer, es decir, engloba a las personas que no están identificadas con las etiquetas existentes ni con las definiciones actuales de gays, lesbianas y trans. El símbolo + es para incluir al colectivo de las minorías que no están representadas en ninguna de las siglas como lo son los asexuales, pansexuales, las personas no binarias o de género fluido.