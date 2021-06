Se terminaría así con el sistema de tributación clásica, según el cual cada sociedad tributa en el país en el que se encuentre su sede principal. Esto provoca que muchas de ellas decidan 'mudar' su sede a países con sistemas fiscales más favorables (la llamada "carrera a la baja" en las políticas de impuetos), que no necesariamente tienen porque constituir paraísos fiscales, pero que en todo caso provocan un perjuicio competitivo para el resto de economías.

Empresas globales como Amazon, Google o Facebook serán las más afectadas , ya que ahora legalmente pueden tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que generan en otros países. Y es que parte de este acuerdo consiste en que las empresas paguen sus impuestos en los países en los que venden sus productos y servicios, y no en los que declaren sus beneficios.

Impuesto mínimo de Sociedades: ¿Cuánto recaudará España?

Por otro lado, y como muestra de hasta qué punto cambiará las reglas del juego esta nueva política fiscal para las grandes multinacionales, el estudio Collecting the tax deficit of multinacional companies: simultions for European Union, elaborado por Eutax Observatory, asegura que, en un escenario en el que el Impuesto sobre Sociedades de los beneficios de las multinacionales fuera de un 25 por ciento, los recursos de las poblaciones en la Unión Europea aumentarían en unos 167.000 millones en 2021. Es decir, se produciría un incremento igual a la mitad de lo que se recauda actualmente entre todos los países de la Unión Europea en concepto de Impuesto sobre Sociedades.