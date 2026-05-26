Consumo ordena el bloqueo de PolyMarket y Kaslhi para realizar apuestas sobre acontecimientos futuros

Cristina Montalvo 26 MAY 2026 - 15:41h.

El procedimiento, que incluirá el bloqueo de las plataformas, durará entre tres y cuatro meses.

Consumo abre expediente sancionador a las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi

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Consumo ha ordenado el bloqueo de las dos plataformas más importantes para realizar apuestas sobre acontecimientos futuros, PolyMarket y Kaslhi, los dos gigantes del mercado mundial de predicciones, porque no cuentan con la habilitación administrativa a la que obliga la Ley del Juego.

En estas plataformas se crean mercados para apostar sobre si se va a producir o no un acontecimiento o una elección entre dos opciones y los usuarios compran y venden participaciones, asignando precios a la posibilidad de que se dé un resultado u otro. Son apuestas cruzadas. Los consumidores interactúan entre ellos y la plataforma solo hace de intermediario.

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En Polymarket los acontecimientos sobre los que se apuesta son infinitos: geopolítica, memes, criptomonedas, cultura pop....Y en Kashli, que siempre ha operado bajo la regulación de Estados Unidos, tienen más peso los acontecimientos deportivos.

Es significativo que los resultados se empiezan a utilizan como termómetro de la posibilidad real de que suceda algo, incluso entre empresas financieras y de inversión. Y la cuestión es que hemos visto ya casos manipulación, trampas y abusos en esas plataformas.

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El expediente dice también que en estas plataformas no se incluyen sistemas de verificación de identidad, ni de control para menores de edad o personas con prohibición de jugar.

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El expediente se ha publicado hoy en el BOE porque ha sido imposible notificárselo directamente a los operadores. El procedimiento, que incluirá el bloqueo de las plataformas, durará entre tres y cuatro meses.