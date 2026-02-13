Cristina Montalvo 13 FEB 2026 - 15:42h.

Los medicamentos para adelgazar desploman el consumo de dulces en Europa y EEUU

Los alimentos siguen siendo lo que más sube, aunque lo que baja y mucho es el azúcar.

Compartir







Los cambios en los hábitos de alimentación llegan al INE, que ha empezado monitorizar el precio de aguacates y arandanos para medir la inflación y ha dejado de hacerlo con el de corbatas y pañuelos, que dice que están desuso.

Los alimentos siguen siendo lo que más sube, aunque lo que baja y mucho es el azúcar. En los mercados internacioanles cotiza en los precios más bajos del lustro. El año pasado cayó un 30% y los analistas lo asocian a los medicamentos para adelgazar como el que anunciaba Serena Williams el domingo en la Superbowl. Dicen que está provocando una fuerte bajada del consumo de dulces, sobre todo en Estados Unidos, pero también aquí en Europa, está y poniendo en aprietos a las empresas del sector.

PUEDE INTERESARTE Ahorrar en calefacción: así es la regla de las 4 de la tarde de Martin Lewis

La inflación arrancó el año descendiendo seis décimas, una más de lo esperado y se queda en el 2,3%. Y son los productos energéticos los que han favorecido esa caída porque se han abaratado los carburantes, y la luz ha subido mucho menos. en buena medida por el tiempo: la lluvia, pero sobre todo el viento, con la energía eólica, han contenido los precios de la electricdad. El IPC subyacente, la línea gris, lleva meses practicamente plana en el 2,4%.

Los huevos, lo que más sube en un año

En términos interanuales (enero de 2026 sobre enero de 2025), lo que más subió de precio fueron los huevos (+30,7%), el transporte combinado de pasajeros (+26,5%), la recogida de basuras (+26%), la joyería y los relojes de pulsera (+24,7%) y el transporte ferroviario de pasajeros (+19,1%).

PUEDE INTERESARTE Los motivos de la tractorada de los agricultores

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año han sido los aceites vegetales (-20,6%), los combustibles líquidos (-11,5%), la gasolina (-7,4%), los videojuegos y consolas (-7,1%) y el butano y el propano (-6,7%).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En el caso de los huevos, su precio se incrementó un 0,4% en términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025 sobre noviembre), en tanto que el aceite de oliva registró en enero su cuarta subida mensual consecutiva, tras encarecerse un 3%. Desde enero de 2021, el 'oro líquido' ha elevado su precio un 64%, mientras que en términos interanuales (enero de 2026 sobre enero de 2025) lo ha recortado un 24,1%.

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), el IPC bajó un 0,4%, su mayor retroceso mensual desde septiembre de 2024, cuando disminuyó un 0,6%.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La caída del IPC en el mes de enero es consecuencia de la bajada de precios en un 13,1% en vestido y calzado por la campaña de rebajas de invierno; del abaratamiento de las actividades recreativas, deporte y cultura en un 2,8% por el menor coste de los paquetes turísticos, y del grupo de transporte, que recortó sus precios un 1,1% por la disminución de los precios de otros servicios relacionados con vehículos personales y de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó un 0,9% sus precios en enero respecto al mes anterior a causa del encarecimiento de la electricidad. En concreto, lo que más subió de precio en enero respecto al mes anterior fueron las hortalizas (+10,3%), las legumbres (+8,7%) y los seguros de salud (+6%), mientras que lo que más bajó fueron el alquiler de vehículos (-24,2%), la ropa de bebé (-15,8%) y el transporte ferroviario (-15,7%).

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó seis décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,4%, con una variación mensual del -0,8%.