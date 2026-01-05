La reacción de las bolsas tras la caída de Maduro

Cristina Montalvo 05 ENE 2026 - 16:35h.

El mercado ya está evaluando la posibilidad de que haya más petróleo en el mercado.

Cerca de 60 empresas españolas están operando en Venezuela.

Donald Trump ha puesto el futuro de la industria del petróleo venezolano en el centro de esta intervención. Así que vamos a ver cómo está reaccionando el mercado.

Venezuela es el país del mundo con mayores reservas de petróleo, casi el 70% del total, pero con una capacidad de extracción ahora muy limitada por falta de inversión y tecnología. Trump ya ha dicho que las compañías de Estados Unidos están listas para entrar a recuperar esas infraestructuras. Y aunque dicen los expertos que hacerlo llevaría años y un gran inversión, el mercado ya está evaluando la posibilidad de que haya más petróleo en el mercado.

Calma en las cerca de 60 empresas españolas que operan en Venezuela

Cerca de 60 empresas españolas están operando en Venezuela. Repsol concentra en Venezuela gran parte de sus reservas de petróleo y gas. Telefónica mantiene la actividad en el país, con Movistar, BBVA lleva 70 años operando allí con un de sus filiales que mantiene 200 oficinas, Inditex a través de una franquicia. El sector turístico, y las aerolíneas mantienen importantes intereses también. El Gobierno dice que está en contacto con las compañías españolas a través de la embajada y que la situación actualmente es de tranquilidad.

La bolsa sube el 0,7 % y logra un nuevo máximo histórico por encima de 17.600 puntos

La bolsa española ha conseguido este lunes otro máximo histórico de cierre por encima de 17.600 puntos con una subida del 0,7 % por los récords de Wall Street y algunas plazas europeas, así como por el alza de la tecnológica Indra y la petrolera Repsol. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ha ganado 122 puntos, equivalentes a ese 0,7 %, hasta 17.614,4 puntos, nuevo récord de cierre. A falta de cuatro minutos para las cinco de la tarde registraba el máximo histórico intradía de 17.629,9 puntos.

En Europa, con el euro en 1,1713 dólares y una caída del 0,05 %, acabaron en máximos históricos Fráncfort y Londres tras subir el 1,34 % y el 0,54 %, respectivamente, mientras que Milán avanzó el 1,04 % (se situaba en niveles de diciembre de 2000) y París se acercó a precios de récord con un alza del 0,2 %.

La bolsa española empezaba el día con una subida moderada y con nuevos máximos históricos que le situaban por encima de 17.500 puntos y le aproximaban al umbral de 17.600 puntos, que superaría poco después. Los inversores apenas resultaban influidos por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del expresidente de este país, Nicolás Maduro, ni por el nuevo escenario geopolítico que se abrió el fin de semana.

La bolsa continuaba con la tendencia alcista reciente y aprovechaba el alza de la mayoría de los índices de Wall Street el viernes pasado. Así, ese día subieron el índice Dow Jones de Industriales el 0,66 % y el S&P 500, el 0,19 %, mientras que el Nasdaq bajó el 0,03 %. En Asia también avanzaron las principales bolsas por buenos datos económicos y el impulso del sector tecnológico.

Seúl ganó el 3,43 % y Tokio, el 2,1 %, después de aumentar la actividad manufacturera en Japón en diciembre y salir del terreno contractivo. Ambos índices cerraron en máximos históricos. Shanghái avanzó el 1,38 % después de la mínima caída del desempeño del sector servicios chino en diciembre, y Hong Kong, el 0,03 %.

Impulsada por el sector petrolero, Wall Street abría con una subida del 0,4 % que se incrementaba rápidamente mientras se publicaba una nueva caída de la actividad en el sector manufacturero estadounidense en diciembre, décimo mes consecutivo en contracción. L

a bolsa española acababa en precios nunca vistos gracias a los máximos históricos que registraban Wall Street, que subía el 1,4 % al cierre nacional, y algunas plazas europeas. El barril de petróleo Brent subía el 1,5 % y se negociaba a 61,66 dólares.

De los grandes valores destacó la subida del 3,47 % de Repsol (segunda mayor del IBEX), en tanto que BBVA ganaba el 1,18 % y Banco Santander el 0,72 %. Bajaron Telefónica, el 0,57 % (cuarta mayor caída del IBEX), Inditex el 0,21 % e Iberdrola el 0,05 %.

Indra, con nuevas compras a la vista y la inestabilidad geopolítica creada tras el ataque estadounidense a Venezuela, comandó las subidas del IBEX y de la bolsa al ganar el 9,68 %, seguida por Repsol, mientras que Fluidra avanzó el 3,06 %, Aena el 2,79 % y Puig el 2,49 %.

Bankinter encabezó las caídas del IBEX con un retroceso del 1,79 %; Naturgy perdió el 1,09 %, ArcelorMittal el 0,85 % y Banco Sabadell el 0,35 %. En el mercado continuo y después de Indra se situó Duro Felguera con un alza del 8,33 %, en tanto que MFE-Media (antigua Mediaset) lideró las caídas (-4,38 %).

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo cayó cuatro centésimas, hasta 3,298 %, y la prima de riesgo con Alemania terminó en 43 puntos básicos. La onza de oro troy subía el 2,62 % al cierre bursátil europeo hasta 4.445,86 dólares, mientras que la plata subía el 5,81 % y se negociaba a 77,05 dólares. El bitcóin avanzaba el 2,79 %y se cambiaba a 93.783 dólares.