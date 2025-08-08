Los pequeños comerciantes aseguran que el primer mes de rebajas ha sido decepcionante

El adiós silencioso del pequeño comercio: los locales bajan la persiana por el auge de las compras online

Las rebajas de verano en Andalucía no han tenido el impacto deseado. Llevan años quejándose de la liberalización de los periodos de rebajas y este último año lo han notado muchísimo, según informa Nerea Navarro. La mayoría habla de resultados muy por debajo de lo esperado.

Verano es una época de muchas compras, pero en Andalucía no ha tenido repercusión. Esto se debe principalmente a un motivo: la liberalización de las rebajas. Ojo, porque esto no es nuevo sino que lleva desde hace más de una década.

Los pequeños negocios, los más afectados en las rebajas

Desde 2012, cada comercio puede poner sus descuentos cuando quiera. Y el resultado es este: descuentos todo el año, pero menos efecto en campañas claves como esta. La gente ya no espera a julio para comprar y eso deja muchos negocios con el stock en las estanterías y sin hacer mucha caja. En Andalucía, hay más de 140.000 empresas comerciales y cerca de 170.000 establecimientos.

Los pequeños negocios lo notan más, según datos del sector. Este año algunos incluso van a perder dinero y el primer mes de rebajas ha sido decepcionante. Las rebajas del verano son las menos demandadas en Andalucía. Es normal que decaigan las ventas por las altas temperaturas y las vacaciones, pero lo cierto es que ya no funcionan como antes. “Esto normalmente lo peor es julio y agosto”, dice una dependiente. Los comerciantes andaluces advierten de la pérdida de ventas cada año y este verano lo han notado más que nunca.

Piden que se vuelvan a regularizar las rebajas

Desde 2012, con la liberalización de los periodos de rebajas, cada tienda puede ofrecer descuentos cuando quiera y por tiempo indefinido. “Están estipuladas sobre todo a lo largo del año en varias franjas, pero al final cada uno, cada comercio, sale la época que quiere”, señala otra dependienta. Pero esa libertad ha tenido precio en las grandes superficies, los grandes beneficiados.

Con más de 144.000 empresas y 170.000 tiendas activas, se aporta el 11% del PIB regional y los pequeños negocios no pueden competir con las grandes cadenas que hacen promociones todo el año. Comerciantes andaluces piden que se vuelvan a regularizar esos periodos de rebajas para poder competir con mayor igualdad.