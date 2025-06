Se trata de la Calle del Trueno, situada en el polígono industrial de San José de Valderas, en el municipio de Leganés

Cuidado con la 'cheapflación': una estrategia que llega cada vez más a los supermercados

Compartir







En un tiempo en que los algoritmos nos guían hacia descuentos digitales personalizados y las grandes plataformas concentran la atención de millones con sus días de rebajas, hay una calle a las afueras de Madrid que resiste a golpe de etiquetas físicas, rebajas tangibles y colas de clientes con bolsas llenas.

Se trata de la Calle del Trueno, situada en el polígono industrial de San José de Valderas, en el municipio de Leganés. Una calle anodina a primera vista, sin los escaparates relucientes que llaman tanto la atención al recorrer el centro madrileño, pero que esconde lo que muchos ya consideran el mayor epicentro de tiendas outlet por metro cuadrado en España.

De nave industrial a templo de la ganga

La Calle del Trueno debe su nombre a la planificación industrial de la zona, pero su relevancia no tiene nada de poética. En apenas unos cientos de metros se concentran más de una decena de outlets y tiendas de liquidación permanente, muchas de ellas de grandes marcas como Adidas, Reebok, El Corte Inglés o Guess. Pero también hay espacio para firmas menos conocidas que han encontrado aquí un nicho donde el precio lo es todo.

La más emblemática —y viral— es CrazyDay Factory, una tienda que ha revolucionado el concepto de rebajas al establecer un modelo de precios decrecientes por días. Cada viernes reponen stock y fijan un precio inicial de 15 euros, que va descendiendo conforme pasan los días: sábado a 10, domingo a 5, y en algunos casos se liquidan prendas y artículos a 1 euro. Esta dinámica ha generado colas y una especie de “cultura del rastreo” que recuerda a la experiencia del mercadillo, pero aplicada a un entorno semiestructurado.

PUEDE INTERESARTE Así es tu relación con el dinero según tu generación

CrazyDay cuenta además con otra tienda especializada en moda, CrazyDay Moda, donde venden excedentes de stock de marcas ultra populares entre el público joven como SHEIN, HALARA o incluso Primark, con precios que oscilan entre los 3 y los 8 euros. Aunque estos productos no siempre sean de primeras marcas, el atractivo es innegable: moda rápida, novedades semanales y precios que ni siquiera las plataformas asiáticas pueden igualar en tiempo real.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Otro comercio que destaca en esta calle es el outlet de Adidas, uno de los más conocidos del sur de Madrid, que ha convertido esta vía en un destino de peregrinación para los aficionados al deporte. Zapatillas de running, ropa técnica, mochilas y accesorios se venden de forma continua con rebajas de hasta el 70% sobre precio de tienda oficial.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

A diferencia de otros outlets que liquidan temporadas muy pasadas, el de Adidas en la Calle del Trueno mantiene una rotación rápida, incluyendo modelos recientes que han salido de catálogo en tiendas de calle, pero que todavía cuentan con demanda entre los consumidores.

Rebajas todo el año: el modelo de negocio que reescribe el calendario

Uno de los aspectos más llamativos de esta calle no es solo la concentración de outlets, sino la estacionalidad invertida: las rebajas no se limitan a enero o julio, sino que son permanentes. Esto ha generado un fenómeno comercial que desafía el modelo tradicional de las campañas reguladas por ley. Aquí, los precios bajos no son un incentivo puntual, sino la esencia del negocio.

Esta forma de comercializar los más diversos productos ha conseguido llamar la atención incluso de prestigiosos analistas del sector retail. Según datos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), las tiendas outlet crecieron un 15% en volumen de ventas durante 2024, con especial concentración en zonas periféricas como esta. Por todo ello, queda claro que la Calle del Trueno representa, en cierto modo, la respuesta física a una demanda que ha crecido de forma digital: consumidores que quieren chollos, pero que también valoran ver, tocar y probar antes de comprar.