Cómo extraer la vida laboral por SMS

Afortunadamente, hoy en día no es necesario desplazarse hasta una oficina , ni tampoco realizar trámites burocráticos de lo más engorroso para obtenerlo. La Seguridad Social permite descargar la vida laboral a través de un SMS , lo que supone un método rápido, seguro y accesible desde cualquier dispositivo móvil.

Si no hemos proporcionado nuestro número a este organismo, o no estamos seguro de haberlo hecho, se puede hacer esta comunicación a través del portal Import@ss , en la opción de modificación de los datos personales, o mediante la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Para ello, es necesario disponer de un certificado digital, DNI electrónico o estar registrado en el sistema Cl@ve. En caso de no poder contar con estos métodos de autenticación, es posible enviar una solicitud seleccionando la categoría "Ciudadano/trabajador" y el trámite "Comunicación y variación de datos de contacto/Dirección".