El informe de vida laboral es una herramienta muy útil para el trabajador. Gracias a este documento, tal y como recuerda la Seguridad Social, podrás consultar todas tus situaciones de alta y baja en los distintos regímenes y el número de días que has estado en alta, tanto de manera completa o acotada según tu búsqueda. Así, podrás conocer con detalle tus periodos de cotización y los tipos de jornada y contrato por los que has pasado a ojos de la Seguridad Social. Puede ser necesario obtenerlo para distintos trámites, y se puede obtener fácilmente de forma telemática. ¿Cómo es el nuevo sistema de la Seguridad Social para conseguir el informe de vida laboral?

Así, servicios tan habituales y demandados como consultar tu Número de la Seguridad Social (NUSS) o solicitarlo si no lo tienes; descargar tu informe de vida laboral ; tramitar altas, bajas y modificaciones en empleo en el hogar o el trabajo autónomo; modificar tus datos de contacto y domicilio; o acceder a tu cotización, datos de jornada y salario o el resto de información relevante si eres empleado de hogar, se podrían realizar desde esta plataforma única.

El organismo informa de que este servicio, dirigido a aquellas personas que han cotizado alguna vez y desean saber su situación en la Seguridad Social, se puede obtener de forma inmediata, aunque advierte que si no se ha cotizado nunca no se podrá conseguir, ya que no habrá datos disponibles. Además de tu vida laboral, y en la misma sección, podrás diseccionar en partes elegidas por el ciudadano, solicitar correcciones o cambios en caso de errores o consultar todas las situaciones de alta y baja en los regímenes de la Seguridad Social.