Son casi 40.000 casas en alquiler menos que se están traspasando al alquiler temporal . Y está restringiéndose el mercado. Por cada casa, hay más de 300 inquilinos interesados a los que de poco les sirve que baje el precio si no hay oferta . La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) destaca que la declaración de 140 municipios catalanes como Zonas de Mercado Residencial Tenso (ZMRT) porque ha agravado el problema de acceso a la vivienda.

"Desde la APCE ya se alertó de que esta medida tendría efectos negativos sobre la oferta en alquiler, provocando una reducción del número de las viviendas presentes en el mercado y sin efectos significativos en cuanto a la reducción de precios", subrayan desde un comunicado. "No sólo se ha registrado una importante retirada de pisos en oferta de alquiler, si no que la práctica totalidad de los proyectos de 'build to rent' que estaban previstos hacer en Catalunya han acabado pasando a la venta", añaden.