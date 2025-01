La subida del salario mínimo vital que aconsejan los expertos

El Comité de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado al Ministerio de Trabajo que lo incremente este año o un 3,4% o un 4,4% , lo que supondría un aumento máximo de 50 euros mensuales. Según informa Cristina Montalvo en el vídeo, los expertos han llevado a cabo dos propuestas porque han realizado dos cálculos para estimar lo que han subido los salarios el pasado año y así poder ajustar también la evolución del SMI y para que los que lo reciben no pierdan nivel adquisitivo.

Lo que recomiendan los expertos no es una horquilla salarial de subida. Son dos opciones, es decir, o un 3,4% ó un 4,4%. La razón, según explican las mismas fuentes, es que la media anual de la Encuesta Trimestral de costes laborales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja un incremento del 4,4%, pero si se toma como referencia la variación interanual de los cuartos trimestres, el alza es del 3,4%.

En todo caso, estas dos opciones se quedan por debajo de las reclamaciones de los sindicatos, que entienden que el informe de los expertos no es vinculante, al menos para ellos. El líder de UGT , Pepe Álvarez, ha pedido subir el SMI entre un 5% y un 6% , mientras que el secretario general de CCOO , Unai Sordo, defiende una subida similar a la de los salarios medios y por encima del IPC.

El ministro se ha mostrado partidario de que el SMI suba "en línea con el resto de lo que está haciendo la economía", a lo que Díaz replicó que "los datos macro no tienen nada que ver con la vida real" y que el salario medio en España "no es una locomotora".

Ahora que Trabajo ya cuenta con el informe del comité asesor, convocará a los agentes sociales para iniciar la negociación, aunque el Gobierno tiene potestad para aprobar la subida que decida. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado convencida de que hay margen para alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios para la subida del SMI de este año, aunque estos últimos no han apoyado ninguna de las subidas y los sindicatos ya han pedido subidas cercanas al 6% y no renuncian a mejorar esa propuesta de los expertos.

