La caótica Comisión de Hacienda deja en el aire la reforma fiscal y muestra la precariedad del Gobierno

La Comisión de Hacienda empezó a las 17:00 horas de la tarde y acabó a la 01:00 de la madrugada del martes. Se levantó la sesión en medio de las ocho horas convulsas, caóticas y agónicas para el Gobierno. In extremis, se aprobó el dictamen de la ley que impone un impuesto a las multinacionales con el voto del PSOE y todos sus socios. Los teléfonos echaban humo con las idas y venidas.

Y es que era imposible tener un equilibrio entre la izquierda y la derecha en un asunto tan ideológico como los impuestos. Una comisión con varios recesos en el que, en algunas ocasiones, no sabían ni lo que votaban. Los populares, muy enfadados, hablaban de secuestro. Este jueves será el segundo asalto en el pleno y Podemos es clave. Al partido violeta no les sirve el simple compromiso de que llegue al congreso un real decreto para extender el impuesto a las energéticas, sino que piden garantías para que salga adelante y Junts ya ha anunciado que no apoyará la reforma.