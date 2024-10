El Gobierno plantea crear las bajas laborales flexibles: ¿en qué consisten y qué recorrido tiene la propuesta?

"Hemos hecho que ese tránsito, desde la voluntariedad, pueda ser más flexible. Lo mismo en la incapacidad temporal ", ha señalado la ministra, que ha indicado que, con la regulación actual de la IT, "o se está de baja o se está de alta".

La propuesta de la ministra no ha tardado en levantar la polémica. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compañera en el consejo de ministros, ha reaccionado en la red social X mostrándose en contra de la medida, "ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".

La idea de una especie de baja a tiempo parcial y no a jornada completa, supone un cambio de mentalidad total porque, hasta ahora, o estás de baja o estás trabajando. Podríamos pensar en un trabajador terminando una rehabilitación o en recuperación de una enfermedad: ¿querría teletrabajar unas horas o incorporarse poco a poco? Eso ahora no es posible. El miedo que se plantea es que, aunque sería voluntario para el trabajador, luego no sea tan "voluntario".