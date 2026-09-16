Beyond Wukong, la serie hecha completamente por IA que arrasa en la televisión china

No hay ni un solo actor humano en pantalla, todo está generado por IA.

Los críticos consideran que la serie no da la talla y los actores chinos ya alzan la voz temiendo por su trabajo.

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Beyond Wukong es una serie realizada íntegramente con inteligencia artificial que arrasa en la televisión china. Es lider en su franja horaria, no tiene actores, no tiene artistas. Es todo Inteligencia Artificial, con un equipo de 100 personas de producción detrás. Sus 30 episodios, al margen del guión, han costado 10 veces menos que una serie real, de animación tradicional, informan Ana G Quesada, Lorelei Esteban, Estíbaliz Galdós.

No hay ni un solo actor humano en pantalla. Desde su protagonista, el rey mono, pasando por el resto del elenco e incluso los paisajes montañosos que sirven de escenario a la serie. Todo está generado por IA. Una revolución que amenaza con arrasar la industria tal y como la conocemos. "Cuando algo llega genera una sensación de miedo, de fin del mundo, pero luego el ser humano ha conseguido adaptarse", señala Luis Aller, cineasta, que defiende "el talento, el sentimiento vivo, el ingenio de los actores

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El tiempo en producirla y el coste son otros dos alicientes que hacen que la industria puede mirar a la IA en el futuro. En Beyond Wukong, cada episodio habría costado alrededor de 110.000 euros, según cuenta su director, Li Dongxian. Es menos de una décima parte del presupuesto de una producción comercial comparable realizada mediante animación tradicional.

Por otro lado, el proyecto pasó de su puesta en marcha a la emisión en algo más de tres meses. Una serie china tradicional puede necesitar entre uno y dos años para recorrer todo el proceso de desarrollo, rodaje, posproducción y aprobación.

La crítica dice que no da la talla

Para los más críticos esta serie no da la talla. Sus personajes son poco expresivos, hay fallos de continuidad y racord (la relación de continuidad entre los diferentes planos y secuencias) en planos seguidos, pero al público no parece importarle porque la serie se ha metido en los hogares chinos y está reventando la audiencia en pleno prime time.

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Para Mikel Zumeta, sociólogo y crítico de cine, "no considero que sea no ya una obra de arte, sino ni siquiera una obra de calidad. Desde mi punto de vista es una falta de respeto a los espectadores".

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Los actores chinos, sin embargo, ya se quejan de que este tipo de series les están dejando sin trabajo. Un fenómeno tan peligroso como rentable para las producciones que son baratas y rapidas. Hay que prepararse, actores incluidos, porque esto que viene es imparable. Y si encima arrasa en prime time.