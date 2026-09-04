La legendaria Julie Andrews se retira a sus 90 años: la institutriz irrepetible convertida en leyenda

La mítica 'Mary Poppins' o profesora en 'Sonrisas y lágrimas' toma la decisión para, según ella, dejar paso a las nuevas generaciones.

Salió de los papeles de niñera para convertirse en la protagonista de 'Cortina Rasgada', de Hitchcock.

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Julie Andrews se retira a los 90 años. Deja la actuación frente a las cámaras. La mítica 'Mary Poppins' o profesora en 'Sonrisas y lágrimas' toma la decisión para, según ella, dejar paso a las nuevas generaciones.

Ha sido nuestra institutriz hasta en dos ocasiones. Nos ha cuidado y cantado durante décadas. Ahora da un paso atrás. Actriz, cantante y escritora, lo tenía todo para conquistarnos, y lo hizo. Desde aquel musical de Cenicienta en 1957, millones de personas se aprendieron su nombre. Pero no fue hasta 1964 cuando se convierte en leyenda. Su papel como 'Mary Poppins' transformó su carrera. Y la llevó a ganar el óscar a mejor actriz.

Pocos años más tarde cambió de registro. Salió de los papeles de niñera para convertirse en la protagonista de 'Cortina Rasgada', de Hitchcock. La corona como actriz la acompañó hasta en los 2000. Con Anne Hathaway la vimos en 'Princesa por Sorpresa'. Después de toda la vida dedicada a la actuación, Julie se merece una buena jubilación.