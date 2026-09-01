Miley Cyrus será ahora solo Miley y anuncia nuevo álbum

El próximo mes de septiembre verá la luz el décimo álbum de estudio, de Miley Cyrus, 'Bass Persuades'.

Miley Cyrus ya se reconcilió en su día con la estrella de Disney que fue.

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El próximo mes de septiembre verá la luz el décimo álbum de estudio, de Miley Cyrus, 'Bass Persuades'. Pero ahora solo será Miley. "La música nos atrapa. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos, la dejamos fluir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte", escribía en sus redes sociales la artista anunciando su disco, subrayando que la música también es "alegría, tristeza, todo lo que hay entre medias". "Eso es lo que significa el título para mÍ", apostillaba. "Gracias por ser parte de la realización de mis sueños más locos. Espero de corazón que os encante este álbum".

Ni una mención a su cambio de nombre. Miley Cyrus ya se reconcilió en su día con la estrella de Disney que fue. Y ahora puede que necesite tiempo para hacerlo con su propio apellido.

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El pasado mes de diciembre, la artista anunciaba su compromiso con Maxx Morando tras cuatro años de relación y todo parece indicar que el álbum va a estar marcado por esta relación.

Todos estos acontecimientos se producen en un momento especial en la vida de la artista y particularmente triste tras la muerte de su madrina Dolly Parton de la que la artista se despidió en redes.

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"La sensación de haber perdido a mi tía Dolly va más allá de lo que me parece adecuado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y así se quedarán: detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones", compartía la intérprete, subrayando que "lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción sobre ello y que luego siguiera adelante y fuera fuerte".

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"Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido", continuaba, desvelando que "una de nuestras últimas conversaciones fue sobre la música y la metamorfosis". "Siempre la querré y querré que se sienta orgullosa de mí. Se me parte el corazón por el mundo, por su familia y por sus amigos, que la echarán mucho de menos. Compartimos esta pérdida y la veremos en todas las cosas más bonitas", concluía.

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Los cambios en Miley no son nuevos, desde que salió de Hanna Montana. Se quiso deshacer de su imagen infantil. Y lo consiguió, con videoclips tan rompedores y polémicos como fue Wrecking Ball en 2013. A los años dejó de lado la rebeldía para pasar a una imagen más sencilla. Y según iba creciendo nos regalaba temas tan reconocidos como Flowers en 2023. Con qué nos sorpenderá ahora, tendremos que esperar para saberlo.