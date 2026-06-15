Miguel Manso 15 JUN 2026 - 15:04h.

La presentadora, una de las caras más reconocidas de la televisión de los 90, publica un libro en torno a la menopausia.

Piquero revela que se sometió a una doble mastectomía tras la detección de un tumor en el pecho de cinco centímetros.

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Minerva Piquero (Oviedo, 1967) marcó una época como "la chica del tiempo" en los años 90 pero después se ha reinventado varias veces. Ha desempeñado trabajos que van desde la dirección de comunicación de varias empresas hasta la docencia universitaria. Ahora regresa a la primera línea editorial con un libro titulado ‘No estoy loca: Cómo sobrevivir a la menopausia y sentirte poderosa’. Publicado por el sello Grijalbo, se presenta como un manifiesto para una nueva generación de mujeres que reclaman visibilidad ante un proceso natural pero históricamente silenciado.

A través de sus 208 páginas, Piquero realiza un ejercicio de sinceridad absoluta. La obra busca derribar los tabúes que rodean a la menopausia, un proceso que puede durar hasta diez años y sobre el cual, según la autora, la ciencia ha prestado históricamente poca atención al cuerpo y cerebro femeninos.

El libro no solo ofrece un mapa de síntomas como la niebla mental o los cambios hormonales, sino que invita a las mujeres a unirse a lo que ella denomina la “Tribu M”: un espacio de poder y propósito donde no hay nada que "arreglar", sino mucho que comprender y abrazar.

El libro nace de la propia experiencia de Piquero, quien ha decidido contar su historia en primera persona tras años de desafíos de salud. En una entrevista con Noticias Cuatro, la periodista revela que en 2021 le fue detectado un tumor en el pecho de cinco centímetros. Ante esta noticia, tomó la drástica decisión de someterse a una doble mastectomía sin reconstrucción posterior, priorizando su salud por encima de la estética.

Este episodio se suma a su lucha contra el hipotiroidismo y la perimenopausia, condiciones que en 2018 provocaron un aumento de peso por el cual fue duramente criticada en redes sociales. "Me estaban convirtiendo en un pedazo de carne. Y yo soy mucho más que eso", denunciaba Piquero en relación con aquellos comentarios hirientes, explicando que en aquel momento ni siquiera ella sabía que su cuerpo estaba "pidiendo auxilio" debido a la caída de estrógenos y al tumor que se estaba gestando.

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Tras haber superado noches de derrumbe, la autora se presenta hoy como una mujer que ha aprendido a "hablarse bonito" y que ofrece su testimonio para que ninguna mujer vuelva a sentirse sola o "loca" al transitar el sendero de la menopausia.

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Actualmente, Minerva Piquero presenta en el programa ‘Disfruta Madrid’ en Telemadrid y dirige ‘La vida es bella’ en OndaMadrid, un programa dedicado precisamente a la salud mental y el bienestar emocional.