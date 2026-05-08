El rugido que sana: Majo Gimeno y la revolución de las ‘Mamás en Acción’

Miguel Manso 08 MAY 2026 - 14:43h.

Se entrena la película documental ‘Leonas’, que pone el foco en los menores hospitalizados que están solos

Está protagonizada por Majo Gimeno, fundadora de ‘Mamás en Acción’, organización que acompaña a estos niños

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En el año 2013, en un hospital de Valencia, una joven se topó con una realidad que le "quitó la paz": un bebé enfermo, de apenas dos años, que se encontraba completamente solo. Al intentar acompañarlo, la administración se lo prohibió por no pertenecer a ningún "colectivo". Trece años después, lo que comenzó como la frustración de una madre se ha transformado en un ejército de más de 2.500 voluntarios que operan en 54 hospitales de toda España bajo el nombre de ‘Mamás en Acción’.

El origen de esta iniciativa no fue planeado, sino providencial. Tras una crisis personal y profesional, Majo Gimeno entró en la iglesia de San Nicolás, donde un sacerdote le habló de aquel niño solo en el Hospital La Fe. Al descubrir que en España hay más de 50.000 niños que no pueden vivir con sus padres y que enfrentan enfermedades en absoluta soledad, Gimeno decidió pasar a la acción. "Me dijeron que solo era un niño. Respondí que era un niño solo. Eso lo cambia todo", afirma en una entrevista con Noticias Cuatro.

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Lo que comenzó como un gesto de humanidad ha encontrado respaldo en la comunidad médica. Estudios realizados a partir de la labor de la ONG demuestran que el amor es terapéutico. El jefe de pediatría y psiquiatría infantil observó que los niños acompañados por estas "mamás" no desarrollaban los patrones agresivos habituales en menores que han sufrido maltrato.

Científicamente, se ha comprobado que el sistema inmune de un niño que se siente protegido y querido se eleva de manera natural, facilitando una recuperación física más rápida. Para Gimeno, el "achuchón" de una madre tiene el mismo efecto que un medicamento. "El amor cura a quien lo recibe y a quien lo da", señala el ideario de la organización.

El impacto social de este movimiento ha sido tal que su historia ha saltado al cine. El director Juan Manuel Cotelo ha estrenado en 2026 el largometraje ‘Leonas’, un documental que narra la "lucha feroz" de estas mujeres contra gigantes como la soledad, la enfermedad y la burocracia. La película define el instinto maternal como "el instinto más salvaje que existe: el amor".

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Su mensaje sigue siendo el mismo que le transmitió a sus propios hijos cuando le preguntaban por qué no dormía en casa: ningún niño debe estar solo cuando tiene miedo en un hospital. El objetivo final de ‘Mamás en Acción’ es ambicioso pero firme: "Ni un niño solo. Ni uno".

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Para Gimeno, no se trata de salvar el mundo entero, sino de asegurar que, durante las horas de acompañamiento, ese niño se sienta seguro y querido, un "equipaje" que le acompañará toda la vida.