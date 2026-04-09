El dúo de electrónica español que triunfa a nivel mundial actuará en el famoso festival de Coachella

Este viernes presenta nuevo album, 'Spanish Chica'

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Mëstiza está de celebración. El dúo de electrónica español que triunfa a nivel mundial actuará en el famoso festival de Coachella y este viernes presenta nuevo album, 'Spanish Chica'. Noticias Cuatro ha querido charlar con Pitty y Belah, sus artífices, informa Montse Ávila.

Lo suyo no es solo electrónica, es una España convertida en nuevos ritmos que ya suenan a nivel global. Mëstiza lleva 5 años irrumpiendo en la escena mezclando house y techno con flamenco y raíces españolas. Para ellas llevar a España por el mundo es un "honor". En sus conciertos se puede escuchar la Campanera, por ejemplo.

"Tenemos una joya y queremos mostrarla"

Pitty reconoce que "tenemos una joya en nuestro país y no queremos hacer otra cosa que mostrarla al mundo". Pasado y futuro en la misma pista. Su nuevo proyecto, Spanish Chica, sube el nivel: más oscuro, más internacional y más potente. "Llevábamos siempre nuestro sombrero cordobés, por supuesto, eso ha ido evolucionando en algo diferente en este nuevo álbum".

Con un sonido que ya no es solo de aquí, pero que lleva nuestro nombre. Ellas explican el título de su nuevo trabajo. "Nos dimos cuenta de que nos llamaban las Spanish Chica y nos gustó ese concepto, que se nos reconociera como españolas", señala Beha. Ahora tienen como siguiente parada Coachella, uno de los escenarios más grandes del planeta. "Con mucha felicidad, con muchos nervios y queriendo representar a España lo mejor posible en este festival".

Y llevarán un show con baile, estética y cultura española que cruzará fronteras. Mëstiza no sigue tendencias. Las mezcla, y eso las define.