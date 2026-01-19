Zapata Tenor presenta ‘Gigantes’, un viaje sinfónico para “enamorarse pegaos” y frenar la inmediatez

Miguel Manso 19 ENE 2026 - 18:52h.

El tenor granadino recrea a Rosalía, Sabina y Serrat con la Orquesta sinfónica de Extremadura.

El cantante defiende este trabajo como música “a fuego lento” frente a la dictadura del “scroll”.

El tenor granadino José Manuel Zapata, de 52 años, más conocido como ‘Zapata Tenor’, ha presentado recientemente su más proyecto discográfico titulado ‘Gigantes’, una ambiciosa propuesta que busca recrear grandes éxitos de la música popular bajo la sonoridad de una orquesta sinfónica.

El álbum, que incluye temas de artistas tan diversos como Rosalía, Shakira, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Camilo Sesto, fue presentado en directo en diciembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

“Quería hacer un disco para que la gente pudiera enamorarse pegada”

Zapata define este trabajo no como un simple disco de versiones, sino como un conjunto de “recreaciones” cocinadas “a fuego lento”. Según el artista, el objetivo es ofrecer un producto reposado frente a la inmediatez de las redes sociales y la crisis de atención actual.

“Quería hacer un disco para que la gente pudiera enamorarse pegada”, afirma el tenor en una entrevista con Noticias Cuatro. Subraya que la orquesta sinfónica es el mayor instrumento creado por el ser humano para transmitir emociones.

El repertorio ha sido seleccionado cuidadosamente por Zapata y el arreglista Juan Francisco Padilla, buscando canciones que hayan marcado emocionalmente la vida del tenor, como ’La quiero a morir’ de Francis Cabrel o ‘El sitio de mi recreo’ de Antonio Vega. Destaca especialmente la recreación del tema ‘G3N15’ de Rosalía, la cual interpreta junto a la cantaora flamenca Miriam Cantero.

Zapata comenta su reciente resumen anual de Spotify de Zapata, que le otorgó una edad musical de 86 años. El tenor, que confiesa haber escuchado “música de viejo” desde niño por influencia de su padre, utiliza esta cifra para reflexionar sobre el envejecimiento “alarmante” del público de la música clásica.

Aunque critica la monotonía del mainstream actual y el reguetón, al que tacha de “monorrítmico”, alaba a artistas como Rosalía por acercar la sonoridad de la orquesta a las nuevas generaciones.

Tras más de 20 años de carrera en los grandes teatros del mundo, como el Metropolitan de Nueva York o el Teatro Real, Zapata ha decidido alejarse de la presión de la “Fórmula 1” que supone la ópera de alta exigencia, especialmente los roles de Rossini.

“Hace 8 años dije: ¡ya basta!”, explica el cantante quien, tras una cirugía de bypass gástrico y un cambio físico notable, se ha volcado en la divulgación musical a través del humor y proyectos polifacéticos.

Con ‘Gigantes’, Zapata asegura estar en un momento de su vida donde su prioridad absoluta es la felicidad y el disfrute artístico, por encima de las críticas de los puristas.