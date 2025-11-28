¿Saben los monos bailar?

Gilberto y Tomás son dos macacos y acaban de demostrar que los monos tienen ritmo

Hasta ahora se pensaba que sólo las que son capaces de hablar son capaces de bailar.

¿Creen que bailar es una actividad exclusivamente humana? Hasta ahora se pensaba que sí, pero científicos mexicanos acaban de demostrar que los monos también pueden seguir el ritmo de una canción. No es bailar, pero por algo se empieza.

Gilberto y Tomás son dos macacos y acaban de demostrar que los monos tienen ritmo, al menos cuando escuchan a Barry White o a Billy Bragg. Parece fácil, pero es toda una hazaña. Identificar el ritmo en una canción y ser capaces de seguirlo es lo que hacemos los humanos, desde tiempo inmemorial, pero no lo vemos en otras especies y no está claro el por qué.

Hasta ahora se pensaba que sólo las que son capaces de hablar son capaces de bailar. Sincronizar movimientos con el ritmo de una música tiene mucho que ver con el aprendizaje vocal. Es la teoría más extendida, y en 2007 la respaldó una cacatúa bailona. Gilberto y Tomás acaban de cuestionarla. ¿Sólo nosotros y los loros tenemos las conexiones cerebrales necesarias para poder bailar?