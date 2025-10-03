James Rhodes presenta su nuevo espectáculo: 'Manía'

Miguel Manso 03 OCT 2025 - 14:44h.

El pianista comienza la gira de su nuevo espectáculo ‘Manía’, con obras que van desde Bach a Rachmaninov

“Narra la historia de mi viaje desde el infierno de Londres hasta el paraíso de España”, explica

El nuevo espectáculo de James Rhodes (Londres, 1975) no es un recital convencional. El programa de ‘Manía’ (que así se llama) narra su recorrido “desde el infierno en el Reino Unido hasta el paraíso” que ha encontrado en España, según confiesa en una entrevista con Noticias Cuatro.

Es un periplo a través de una banda sonora seleccionada con la intención de acompañar, emocionar y confrontar al espectador. La música se convierte en un relato autobiográfico: “un puente entre la oscuridad y la luz, entre el dolor y la belleza”, en palabras del pianista.

En este espectáculo, Rhodes interpreta obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov, compositores que, cada uno a su manera, reflejan la fragilidad y la resiliencia humanas. Sus piezas se alternan con comentarios y reflexiones en vivo, narradas de forma cercana y con un toque de stand-up.

Este recital intentar ir más allá de lo musical: una experiencia escénica que conecta con el público en un plano emocional profundo, donde la vulnerabilidad, el humor y la música conviven para crear un espectáculo distinto a cualquier concierto de piano tradicional.

James Rhodes es hoy uno de los pianistas más influyentes y mediáticos del panorama internacional. Su capacidad para acercar la música clásica a públicos nuevos, rompiendo protocolos y barreras de accesibilidad, lo ha convertido en un referente cultural y mediático. “Me entristece que la nueva generación no tenga ni idea de Bach”, confiesa.

A lo largo de su carrera ha actuado en algunos de los auditorios y festivales más prestigiosos del mundo, entre ellos el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Palau de la Música Catalana, el Barbican de Londres, el Elbphilharmonie de Hamburgo, el Musikverein de Viena, el Carnegie Hall de Nueva York o el Koerner Hall de Toronto, además de escenarios en Hong Kong, Melbourne, Chicago, Medellín, Buenos Aires y Sídney.

Su trayectoria discográfica incluye ocho álbumes con gran repercusión internacional, entre ellos ‘Fire on All Sides’ (2018), ‘Vitamin C’ (2023) y ahora ‘Manía’ (2025). En el ámbito editorial ha firmado cinco libros, destacando el bestseller ‘Instrumental. Memorias de música, medicina y locura’ (2015), traducido a más de veinte idiomas, y ‘Made in Spain’ (2021), un homenaje al país que lo acogió.