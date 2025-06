Gustavo Santaolalla presenta 'Imágenes sonoras de Madrid'

Miguel Manso 11 JUN 2025 - 14:46h.

El músico argentino, ganador de dos Óscars y 19 grammys, está detrás de bandas sonoras como Brokeback Mountain, Babel o The Last Of Us

Gustavo Santaolalla (Buenos Aires, 1951) tiene un abuelo vasco y una abuela andaluza, y en esa búsqueda de sus raíces españolas enmarca el proyecto 'Imágenes sonoras de Madrid'. Una ruta que invita a los madrileños y turistas desde a recorrer y escuchar los sonidos de lugares cotidianos en la capital a través de códigos QR colocados en diferentes zonas de paso habitual.

El músico argentino, con dos Óscars y 19 grammys en su haber, está detrás de míticas bandas sonoras como Brokeback Mountain, Babel, Amores Perros o The Last Of Us. Comparte en una entrevista con Noticias Cuatro el consejo que siempre da los compositores noveles: “Si uno tiene disciplina y logra una identidad, algo pasará con su música tarde o temprano”.

La ruta 'Imágenes sonoras de Madrid' se compone de cuatro enclaves de la capital, aunque no los más reconocidos para los turistas y transeúntes habituales. El Mercado de la Cebada, el Metro de Gran Vía, CentroCentro y el Parque del Retiro son los cuatro puntos elegidos para llegar y parase a escuchar los sonidos que ahí se producen cada día. "No te planteas que esto sea arte", ha contado una de las creadoras en la presentación.

Los pasos propios del ajetreo, un artesano arreglando los zapatos, los pájaros cantando en la madrugada del Retiro o la tranquilidad de CentroCentro, son algunos de los aspectos que se reflejan en esta ruta.

El proyecto es fruto de la colaboración entre la Madrid Film Office del Ayuntamiento, 30 estudiantes de cine y música de la Escuela Universitaria de Artes TAI y el compositor argentino Gustavo Santaolalla, que ha trabajado con sonidos de ambiente para que "el oído mire y el ojo escuche".

Localizaciones que tratan de explicar características de Madrid

En el acto de presentación de esta iniciativa, ha explicado que la elección de las localizaciones no ha sido al azar. Cada una trata de explicar una característica de Madrid. Se trata de piezas audiovisuales que se centran principalmente en el sonido, pero que también reflejan en imágenes la esencia de los espacios.

En el caso de la estación de Metro de Gran Vía, la investigación del equipo buscó capturar "el pulso incesante de Madrid" como un espacio de tránsito, sin lugar para la quietud. La propuesta, según ha explicado Santaolalla, "da forma al vértigo y la ilusión que se esconden en lo cotidiano". Para el compositor, el resultado "es una experiencia sensorial que revela el rostro más visceral de la ciudad".

En contraposición, la pieza de El Retiro se ha utilizado para explorar la relación entre el ser humano y la naturaleza. A través del recorrido, desde el amanecer hasta la noche, se genera una narrativa hecha de gestos, sonidos y encuentros.

Para el caso del mercado, el equipo de Santaolalla se centró en la gastronomía y la artesanía como expresión identitaria de la ciudad. En esta parte del proyecto se centra la atención en elementos como la luz de los puestos, el trabajo de los trabajadores y las conversaciones casuales entre clientes.

Por último, en CentroCentro la pieza sonora parte de este espacio para explorar su historia, su acústica y su valor simbólico. En este caso se mezcla el humor y se aprovechan la reverberación y el silencio propios de las instalaciones.