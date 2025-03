La falta de amor propio está más que latente en nuestra sociedad, un factor que puede ser desencadenante en el empeoramiento de la salud mental a ojos del psicólogo: “Estoy viendo el problema del amor propio como un problema que es cada vez más el núcleo duro de la salud mental (...) Una persona que no tiene amor propio, se enferma ”, por lo que cuidarnos debe ser una prioridad .

Para Walter Riso, “es imposible que una persona funcione si no hay una buena autoaceptación profunda: tu dignidad personal y tu autorrespeto ”. Para ello, es necesario una buena autoestima concebida como “una autovaloración condicionada a lo que pasa fuera”.

Esta idea choca con la del egocentrismo, pero el psicólogo explica que “ no es egoísmo y tampoco es narcisismo. Nos han educado con la idea de que los demás son más importantes que uno mismo y esto va a ser políticamente incorrecto (...) Los demás no son más importantes que yo, yo soy tan importante como los demás , yo entro en la ecuación de la humanidad también”.

El empeoramiento de la autoestima y la escasez del amor propio llegan como consecuencia de una infancia en la que no se tratan estos términos: “No les enseñamos a los niños el amor propio y no se lo enseñamos porque la cultura no quiere que se lo enseñemos. Una persona que tiene amor propio es un dolor de cabeza para los que crean algoritmos”, algo que queda plasmado con infinito detalle en ‘Los 7 pilares del amor propio’.