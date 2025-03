‘Stand by me’, ‘Caperucita feroz’, ‘Ponte la peluca’ o ‘Viaje con nosotros’… En ‘el Rock and roll Circus’ de Gurruchaga suenan canciones con letras escritas por Eduardo Haro Ibars, Luis Alberto de Cuenca, Joaquín Sabina, Fernando González de Canales y hasta Moncho Alpuente, que dictó por teléfono ‘Es mi vida’, la última que había que incorporar al espectáculo de aquella primera noche de hace cuarenta años.

“Ahora seguramente no compondría las mismas letras porque los artistas nos lo miramos mucho más, hacemos más autocensura”, admite en una entrevista con Noticias Cuatro. Aun así, no se arrepiente de nada, excepto de cumplir años. “No me hace gracia. He vivido 67 años y me gustaría vivir otros 67. Un truco para vivir buen es hacer lo que te gusta”.