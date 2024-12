Según el psicólogo, el discurso positivo puede llegar a ser contraproducente y generar problemas de autoestima

Víctor Amat ha sido testigo de personas que han recurrido a "discursos de autoayuda que no les habían ayudado"

Mensajes como ‘querer es poder’, ‘esfuérzate por ser feliz’, ‘el dolor es temporal’ nos los solemos cruzar en nuestro día a día, tanto en redes sociales como en nuestro propio entorno, pero ¿cómo de eficaz es este discurso realmente? Como informa Aldara Martitegui en el video, el ‘psicólogo punk’, Víctor Amat, desmonta la moda del pensamiento positivo y del estoicismo en su nuevo libro: ‘Antimeditaciones. Lo que Marco Aurelio nunca te contó sobre el arte de vivir’.

Licenciado en Psicología por la Universidad Ramon Llull y campeón europeo de kick boxing, Víctor Amat publica ‘Antimeditaciones’ para hacer frente a los gurús del pensamiento positivo. Su nuevo libro sigue la línea de publicaciones anteriores como ‘Psicología punk’ o ‘Autoestima punk’, unos libros que cuestionan el discurso de algunas corrientes de la piscología que están demasiado afianzadas en nuestra sociedad y pueden llegar a ser dañinas.

El autor pone en el punto de mira mensajes como ' todo es cuestión de actitud' o 'querer es poder'

El psicólogo desarma los menajes excesivamente positivos y superficiales que derrochan algunas marcas como ‘todo es cuestión de actitud’ o ‘la felicidad depende de ti’. Víctor Amat recalca en ‘Antimeditaciones’ y en su consulta que “no todos los mensajes van bien a todo el mundo”: "Yo creo que al final mi intención es decirle a la gente: ‘oye, has de buscar qué te va a ti bien y no escuches tanto lo que te digan de fuera porque lo que te digan de fuera no siempre tiene que ver con tu problema’”.

Muchos de los mensajes que a menudo nos cruzamos en redes sociales por gurús de la psicología naif terminan siendo contraproducentes y lejos de ayudar, crean un sentimiento de culpabilidad, tal y como indica Amat: “Es un mensaje en el que toda la responsabilidad se pone en ti: no te quejes, piensa en positivo, con actitud, esfuérzate, produce.”

El exceso de positivismo puede generar problemas de autoestima

En ocasiones, el exceso de positivismo llega a ser tóxico y genera otro tipo de problemas relacionados con la autoestima y el amor propio: “Hay muchísima gente que han ido a buscar un mensaje para resolver sus dificultades emocionales y ese mensaje les ha cronificado el problema porque la sensación es: o no soy suficiente o no me estoy esforzando lo suficiente en esto que me está diciendo este autor o esto que me está diciendo este gurú”.

Víctor Amat explica que su consulta ha sido testigo de este tipo de situaciones en múltiples casos: “Tengo una consulta que durante 25 años ha llegado gente que venían arrastrándose por cosas de la vida con discursos de autoayuda que no les habían ayudado para nada”. El psicólogo, tanto en su libro como en su profesión, no niega que la autoayuda y el pensamiento positivo puedan servir, pero no es para todo el mundo y hay que tener mucho cuidado con este tipo de discurso tan recurrente.