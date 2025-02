Lo anunciaba a través de sus redes sociales a principios de año: “En este libro me he desnudado por completo para que conozcáis mejor a esa persona que soñaba con ser mil cosas a la vez. ‘Órbitas’ recopila algunas de esas aventuras donde puse a prueba mis límites”. A través de seis capítulos a modo de órbitas, la astronauta nos explica cómo desde pequeña ha sido imparable : “La curiosidad forma parte de mí desde que tengo uso de razón y mis padres la incentivaron, me animaron a seguir explorando. No me cortaron las alas, sino que las hicieron más grandes todavía”.

Su familia fue una pieza clave en su formación personal y profesional. Aunque la veamos paseando por todos los platós, la científica siempre ha sido una persona muy reservada y tímida, pero eso nunca le ha frenado para seguir superando retos: “Los miedos me limitan, la falta de confianza me limita, el no saber decir que no cuando quiero decir que no, me limita. Todo aquello que siento que me limita, tengo que eliminarlo de mi vida”.