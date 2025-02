Durante esta gira, presentará en directo su más reciente y decimosexto álbum , Caldo Espírito (Esmerarte, 2023). “Lo que más me ilusiona es interpretar Caldo Espírito completo, algo que no pudimos hacer en los festivales”, confiesa el músico. En este contexto más íntimo, las canciones del disco adquirirán “un sentido propio” y permitirán explorar sus matices.

Xoel López, en plena madurez artística tras 16 discos, recela de los cantos de sirena del éxito. “Lo vivo como una suerte, pero siempre busqué que la popularidad no me quitase demasiadas libertades. A mi lo que me gusta es la música, que me salva siempre de las crisis”.