Álvaro Colomer publica 'Aprender a escribir': hábitos y métodos de los autores

Es innegable que la literatura y los grandes escritores han despertado siempre una gran fascinación , por ser probablemente uno de los máximos exponentes del genio creativo humano. Sin embargo, ya no los evocamos inalcanzables en su torre de marfil, sino que ahora se nos presentan accesibles y cercanos , gracias a un contacto más estrecho con el público y sus lectores.

Pero existe, con todo, un lugar al que, ni en tiempos de la sobreexposición digital, los lectores no pueden acceder y que tal vez por ello mantiene intacto toda su magia y su magnético encanto. Roald Dahl lo describió como “la vertiente secreta” y Daniel Cassany habló de “la cocina de la escritura”, pero nosotros podemos denominarlo sencillamente “la intimidad”.

Movido por esta idea y siguiendo la estela de The Paris Review, el escritor Álvaro Colomer (Barcelona, 1973) ha entrevistado durante años a los grandes maestros de la literatura sobre sus métodos de trabajo, y ahora los presenta en el libro ‘Aprende a escribir’ (Editorial Debate). “Este libro lo que busca es meter las narices en las casas de los escritores”, confiesa el periodista cultural en una entrevista con Noticias Cuatro.

Estas páginas aclaran que para escribir no basta la inspiración, sino un trabajo metódico . Desde las rutinas madrugadoras hasta los métodos de organización más avanzados, los escritores destacan la importancia de la disciplina y la pasión en partes iguales. El libro aborda también cómo el contexto vital del creador, las cargas de la edad y las responsabilidades laborales influyen en el ritmo creativo.

Álvaro Colomer es autor de una trilogía sobre la muerte de la ciudad —La calle de los suicidios (Círculo de Lectores, 2000), Mimodrama de una ciudad muerta (Siruela, 2004) y Los bosques de Upsala (Alfaguara, 2009)— y de la novela basada en hechos reales Aunque caminen por el valle de la muerte (Random House, 2017), en la que reconstruye la batalla de Nayaf (Irak). También ha publicado las obras de no ficción Se alquila una mujer (MR, 2002) y Guardianes de la memoria (MR, 2008; Fórcola, 2020), libro de viajes que le mereció el International Award for Excellence in Journalism. Asimismo, es autor de libros infantiles y juveniles.