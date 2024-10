'¿Cómo tener tiempo para todo?': la psicóloga Patricia Ramírez nos enseña a apartarnos de la vida frenética

Vivimos en una generación que vive acelerada, se conforma con poco y tiene un tiempo limitado. Muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, echándonos a las espaldas numerosas obligaciones que no somos capaces de cumplir a lo largo del día. Esta imposibilidad de hacer todo acaba derivando en muchos casos en problemas de ansiedad , estrés e insatisfacción. La psicóloga y divulgadora, Patricia Ramírez , explica a nuestra compañera Aldara Martitegui los secretos que esconde su nuevo libro, una ayuda para liberarnos de una vida prejudicial.

No es la primera vez que Patricia Ramírez, también conocida como Patri Psicóloga, publica un libro. Después de 'Estrena optimismo' y 'Educar con serenidad', la autora nos sorprende con otro libro de autoayuda: '¿Cómo tener tiempo para todo?' . Con esta publicación, la psicóloga tiene el objetivo de enseñar a sus lectores a disfrutar del presente y apartarse de la vida frenética: "A lo largo del libro invito a que la gente delegue, renuncie, priorice. Renunciar es muy complicado, porque la gente quiere estar en todos sitios y a todas horas".

Patricia Ramírez invita a sus lectores a hacer una reflexión sobre su vida: "¿La vida que yo estoy viviendo es la que elegiría para mi? ¿Hay cosas que quiero cambiar?" La sociedad vive de una manera acelerada y exigente : "Dedicamos mucho tiempo a estudiar una carrera universitaria o un máster, 20.000 idiomas". El problema según la psicóloga llega cuando no se sabe si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos ahora o vivimos automatizados e influidos por la sociedad: "No dedicamos tiempo a revisar cómo estamos viviendo".

Las redes sociales son un factor fundamental en este frenetismo, sobre todo por la gran oferta que tenemos en ellas: "Las cinco cafeterías que no podrías perderte nunca en Madrid, cinco cafés veganos que debes consumir sí o sí, las tres escapadas a las pozas maravillosas", mientras que la realidad que es que la vida no es tan extensa como para vivir todas esas experiencias. Eso produce frustración , sobre todo si te encuentras en casa haciendo otro tipo de actividades "pensando que te estás perdiendo cosas chulísimas en la vida".

Patricia Ramírez expone en su libro pautas para adquirir un estilo de vida saludable y para concienciar sobre la problemática de creer que no disponemos de tiempo suficiente: "Si durante el transcurso de tu vida vas todo el día corriendo, con ansiedad, sintiendo que la vida se te hace bola, es que tu todo no cabe y hay que cambiarlo". La psicóloga nos enseña a soltar las cosas que nos hacen infelices porque "o aprendemos que tenemos que renunciar y que aquello que tengamos que vivir lo hagamos con profundidad, estando presentes, sin estar pensando donde podría estar ahora (...) o vamos a ser unos desgraciados y vamos a estar todo el día corriendo buscando la felicidad en una nueva experiencia, y ahí no está".