Raquel Peláez: “Hay una línea invisible entre el abrigo de visón y el fachaleco”

¿Qué es un pijo? ¿Existen pijos de verdad y pijos de mentira? ¿Un pijo es siempre de derechas? ¿Es lo mismo ser pijo que rico? Son preguntas que se ha hecho Raquel Peláez, la subdirectora de la revista ‘S Moda’ de El País, y que ha intentado responder en ‘Quiero y no puedo’ (Blackie Books), un ensayo que retrata a los pijos a través de la historia de España.

“Pero ser de derechas no es lo mismo que ser pijo; se puede ser pijo de izquierdas”, aclara la autora, que fue redactora jefa de la revista Vanity Fair. Y el look pijo ha cambiado en los últimos años: “Antes el pijo de los 80 iba con vaqueros; el cayetano no se los pone ni loco”.