Manuel Vilas: “Con 60 años te das cuenta de que casi todo son supersticiones”

“Cuando me miro al espejo sufro, me veo viejo, como en las fotos”, confiesa el escritor Manuel Vilas (62 años, Barbastro, Huesca). Pero añade: “Con más de 60 años ya no te puedes poner filtros, te desnudas”. Y eso es lo que ha hecho en su última obra, ‘El mejor libro del mundo’ (Destino), de clara inspiración autobiográfica.