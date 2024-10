'War', el libro que desvela los secretos de la Casa Blanca: "Benjamín Netanyahu, es un jodido mal tipo"

El expresidente Trump también ha estado en el punto de mira de Woodward. 'War' recoge llamadas privadas entre Trump y Putin: se han llamado hasta siete veces después de que el expresidente estadounidense abandonara la Casa Blanca. En plena crisis pandémica, cuando el mundo se refugiaba del covid y era evidente el desabastecimiento de recursos, Trump envió a Putin pruebas de detección víricas y equipos médicos. Esto lo hizo a escondidas a petición del presidente ruso: "Por favor, no le digas a nadie que me las has enviado", le rogaba Putin a Trump.