En el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid se ha operado por primera vez de corazón sin tener que realizar una cirugía torácica.

En el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid se ha operado por primera vez de corazón sin tener que realizar una cirugía torácica. Sin cicatrices. Se realiza únicamente a través de una pequeña incisión en la ingle y con una recuperación de apenas unos días.

Jose tiene 75 años y su estado de salud era lo suficientemente grave como para que fuera imposible realizarle una cirug�ía torácica. Él mismo reconocía que no estaba en condiciones y su médico temía que no aguantara la operación. Se ahogaba sentado.

Tenía una insuficiencia mitral severa, es decir, había que sustituir la válvula mitral de José por una completamente nueva. La diferencia, fue a través de un procedimiento pionero, sin cicatrices y en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Se hizo mediante un catéter, por vía percutánea, con el paciente sedado y su corazón latiendo, lo que disminuía los riesgos.

En tres días Jose pudo reincorporarse a su vida.

Es la primera vez que se realiza una operación de este tipo en España y es José la única persona que lo ha experimentado. "Estoy muy agradecido, me ha tocado la lotería".

Ahora ha recuperado el apetito, se siente con energía y se aventura a revisar las facturas de su casa. Menos subir cuestas puede hacer cosas cotidianas que hasta hace 15 días le resultaban misión imposible.