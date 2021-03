Patri, dolida tras la convivencia de Lester y Marta Peñate: "Sus comentarios me han hecho daño"

Patri: "He estado una semana viendo imágenes dolorosas para mí"

" No ha sido fácil reencontrarme con él después de ver una semana de imágenes dolorosas para mí y recordando con su ex momentos que fueron bonitos para ellos", ha confesado Patri visiblemente dolida todavía.

Patri: "Me hizo mucho daño que dijera que Marta era la mujer a la que más había querido"

Patri y Lester siembran la duda sobre su embarazo: "No vamos a hablar de esto"

Patri, que anunció estar embarazada de Lester hace una semanas, no ha querido hablar sobre su futuro bebé: "No quiero hablar del embarazo. Daré noticias pronto sobre ello, pero he decidido no hablar hasta que esté preparada porque me hizo mucho daño hacerlo público", ha dicho generando un ambiente raro y con muchas dudas.