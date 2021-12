Albert Espinosa un autor lleno de historias para crecer

Albert Espinosa (Barcelona, 5 de noviembre de 1973) ha cosechado grandes éxitos durante su trayectoria profesional. Es ingeniero industrial superior químico, actor, director y guionista de cine, teatro y televisión. Entre su colección de películas se encuentran míticos títulos como 'Planta 4ª' o 'No me pidas que te bese porque te besaré' .

Además, es creador de la serie 'Pulseras Rojas' , que fundamenta sus bases en el libro 'El Mundo Amarillo' y su propia historia de lucha contra el cáncer. Como escritor, ha publicado exitosas obras literarias , como ' Los secretos que jamás te contaron ', 'Brújulas que buscan sonrisas perdidas', 'Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime ven', ' Lo que te diré cuando te vuelva a ver ' o 'Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo', entre otras. Sus obras han triunfado en más de 40 países y han conseguido vender más de 1.500.000 de ejemplares alrededor del mundo.

El autor describe el interior de su libro 'Estaba preparado para todo menos para ti' de la siguiente manera: «Siempre he creído que las palabras son necesarias para sanarse. En este libro he intentado depositar toda mi experiencia y lo que he aprendido de mucha gente que ha compartido conmigo su sabiduría: los secretos y la energía que se desprenden de los amarillos con los que he coincidido en mi vida.