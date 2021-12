'Estaba preparado para todo menos para ti' lo último de Albert Espinosa

«Siempre he creído que las palabras son necesarias para sanarse. En este libro he intentado depositar toda mi experiencia y lo que he aprendido de mucha gente que ha compartido conmigo su sabiduría: los secretos y la energía que se desprenden de los amarillos con los que he coincidido en mi vida. Quisiera que este libro fuera un botiquín de soplos energéticos para muchos males y sobre todo para el alma. Lo he escrito con la esperanza de que alguno de estos soplos os active la ilusión, os aleje de ese problema que ahora tenéis y os devuelva a la senda de la alegría si os encontráis en ese duro instante vital. También tengo claro que quiero que este libro esté ilustrado, tenga bellos dibujos que te lleven de un soplo a otro. Soplad y disfrutad.»