La cita romántica en la que Amaia Salamanca vivió un momento ‘tierra, trágame’: “Lo pasé fatal”

Amaia Salamanca, de su momento 'tierra, trágame' en una cita: "Ya me quedé con la vergüenza todo el rato"

La actriz nos cuenta en 'Martínez y Hermanos' el momento más embarazoso que vivió con un famoso

Amaia Salamanca se ha sentado como invitada en el programa de estreno en la vuelta de 'Martínez y Hermanos', junto a Rudy Fernández y Julián López, donde han pasado un divertido momento con Dani Martínez y nos ha contado sus momentos 'tierra, trágame' que han vivido.

La actriz nos confesaba qué incómodo momento vivió con 18 años, cuando ella vivía en Barcelona y que contextualizaba: "Estás empezando a quedar con un chico, primera vez.... fuimos a la playa, él y yo mano a mano, estábamos en una baquita. Con esa edad estás un poco más tímido y llegó el momento de tirarnos al agua".

Y aquí nos relataba cómo vivió una situación embarazosa en medio de esta cita romántica: "Cuando salimos del agua, estábamos uno enfrente del otro, un poco lejos. Yo me iba a acercando poco a poco y él se iba acercando". Y entendío el motivo por el que él se retiraba todo el rato en este acercamiento por su parte: "Me dijo que tenía un moco".

"Ahora me daría igual, no pasa nada, pero en ese momento lo pasé fatal, qué horror", decía ella al recordar cómo vivió esto, algo que afirmaba que esto ya le condicionó durante la cita: "Ya me quedé con la vergüenza todo el rato, tocándome la nariz todo el rato".

Amaia Salamanca cuenta su momento más incómodo con un famoso

Además, Amaia Salamanca nos contaba en nuestro plató que vivió un incómodo momento con un famoso. "Fue con Joaquín Reyes, era la primera vez que yo fui a un evento cuando empecé a trabajar y él estaba ahí. Yo era muy fan, le vi y fui directa".

Nuestra invitada relataba que empezó a hacer voces e imitaciones y que este no reaccionó como ella pensaba: "Él es muy serio de primeras. Empecé a hacer todos los chistes de celebrity, directamente ni me miró, no me hizo ni caso".