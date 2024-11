La reina Letizia asistió ayer a los Premios de Bellas Artes en Sevilla con un vestido de punto granate. Pero no es una prenda más en su vestuario, ya que está comprado en una tienda de Algemesí, que quedó totalmente devastada por la DANA de Valencia. Doña Letizia se ha mostrado, desde su primera visita a la Comunidad Valenciana , emocionada por los terribles relatos de los vecinos.

El gesto de la reina ha disparado las ventas de la tienda ‘Mía Moda’ , un negocio que no deja de agradecer ese impulso al comercio local de la zona que tanto necesitan ahora. “Me he sentido princesa por un día y solamente hay agradecimientos por la ayuda que está dando a todos”, apunta Carmen Galán, propietaria de la tienda.

“Es un negocio pequeño que no tiene una difusión muy grande y nos está ayudando muchísimo”, confiesa Galán. Doña Letizia, desde la primera visita hasta la última, no ha dejado de apoyar al comercio local, un sector totalmente hundido. “Hay muchísima gente que lo ha perdido todo y para un negocio como el mío, que no es un artículo de primera necesidad, supongo que va a ser duro”, añade la propiertaria.