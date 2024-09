La curiosa risa de Salu hace desternillarse a Xuso Jones: "Mis compañeros de colegio me llamaban la risitas"

Salu, la vendedora del mercado , se lo ha dado y Xuso le ha preguntado si quería participar en 'Lo sabe, no lo sabe' en donde podría ganar hasta 50.000 euros. El jefe del puesto de dulces ha aparecido y le ha dado permiso a Salu para que jugase con Xuso Jones por las calles del mercado.

Cuando Salu ha comenzado a jugar, Xuso Jones ha llorado de la risa cuando ha escuchado la desternillante forma de reírse de Salu . "Sí, es mi risa", ha explicado la vendedora del puesto mientras no paraba de echarse unas carajadas. "¡Me atraganto con el murcianito!", ha señalado Xuso.

Tras esto, ambos han ido caminando por el mercado y a Salu le ha vuelto a dar la risa justo cuando había ganado los primeros 200 euros con la primera pregunta. "Mis compañeros de colegio me llamaban la risitas", le ha confesado Salu a Xuso Jones. "Cuando voy a los teatros me han llegado a echar y todo", ha explicado después.

El presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' se ha tenido que parar porque no podía aguantar más la risa: "Tengo a la mejor concursante de todo Alicante. Se me va a morir". La suerte ha acompañado a Salu en todo momento y ha elegido correctamente a las personas para que respondieran por ella a las preguntas.