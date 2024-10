La pesadilla de una mujer de 71 años a la que sus hijos quieren desahuciar: "Me prometieron que me podía quedar"

La casa en la que vive María Jesús, esta mujer de 71 años, se la vendió a sus hijos en un momento de dificultad económica, pero con la promesa por parte de sus hijos, de poder vivir en ella hasta su fallecimiento. Sin embargo, no solo ahora la quieren echar, sino que asegura que no ha visto ni un euro de esa compra.

La mujer de 71 años niega haber visto un euro de supuesta compra de la vivienda y tampoco hay evidencias de la existencia de las transacciones. Su hija afirmaba, que hace 16 años los notarios no comprobaban si se pagaba finalmente la transacción o no, algo que hoy en día es obligatorio hacer.

Así mismo, Soraya, la única hija que apoya a su madre y que no quiere dejarla en la calle, confiesa que sus hermanos no se han encargado de su madre en su vida: "Ha pasado por numerosas enfermedades y ha tenido problemas de salud mental. Ellos dicen que es mala, pero no comprenden que tiene una enfermedad. Yo he estado al lado de ella todos estos años".