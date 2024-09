El ataque de risa de Xuso Jones con un viandante: "No para usted de decir tacos"

Xuso Jones no ha podido evitar llorar de la risa con las palabrotas de Manolo. No obstante, lo peor estaba por llegar porque cuando el presentador le ha explicado al viandante que Carlos se estaba jugando 1.000 euros , Manolo ha comenzado a decir mucho más tacos.

"¿Cactus no será?", le ha preguntado el viandante a Xuso. El presentador no daba más de sí y ha seguido echándose unas carcajadas: "Es que ha dicho tacos y así en la tele no estamos acostumbrados". Tras esto, Xuso Jones le ha comunicado a Manolo que la respuesta era incorrecta, pero en este caso él no la tenía que saber.