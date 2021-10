El futbolista australiano Joshua Cavallo ha salido del armario con un emotivo vídeo en Twitter: "Ha sido un viaje largo para llegar a este punto, pero no podría estar más feliz con mi decisión".

Aunque las muestras de apoyo de futbolistas de todo el mundo no se hicieron esperar, algunas declaraciones como las de Santiago Cañizares, en las que asegura no haberse "cruzado nunca con un compañero homosexual", han generado mucha polémica.

Además, el humorista ha soltado otra 'pullita':" Frases como la de Cañizares y otra tanta gente han hecho mucho daño y se lo pienso decir a él si un día nos cruzamos. Me los he cruzado hasta yo y no quiero hablar más", ha dicho Llago.